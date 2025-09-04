Reîntoarcerea la „a doua casă”

La un an de la ieșirea din închisoare, Mazăre a ales să se stabilească din nou în Madagascar, alături de soția sa, Roxana Mihalache, și de cei doi copii ai lor. După botezul mezinului Aris, fostul edil s-a concentrat pe revitalizarea resortului Mantasaly, afacere pe care o abandonase în urmă cu patru ani, în contextul arestării și extrădării în România.

Complexul turistic, situat pe coasta Oceanului Indian, a trecut prin ample lucrări de renovare: terenurile au fost reamenajate, acoperișurile bungalourilor au fost schimbate, iar pentru independență energetică au fost instalate panouri solare. Surse locale susțin că Mantasaly a devenit unul dintre cele mai exclusiviste resorturi din nordul insulei.

Cât costă o noapte la Mantasaly

Odată cu modernizările, și tarifele au crescut. Potrivit datelor disponibile pe platforma Booking, o noapte de cazare la resortul lui Radu Mazăre ajunge la 200 de euro, preț care îl plasează în categoria destinațiilor de lux din Madagascar.

Astfel, fostul primar al Constanței pare hotărât să lase în urmă trecutul agitat din România și să își reconstruiască viața într-un colț exotic, departe de reflectoarele publice, dar aproape de afacerea pe care o consideră cartea sa de vizită internațională.