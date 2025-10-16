„Deci, din toată contrabanda și evaziunea care se face în România, șefului de la ANAF i-a cășunat pe bunicuțele care fac gem în gospodărie! Asta este justificarea domnului Nica pentru neîncasarea TVA la nivelul estimat!”, a continuat Budăi, cerând autorităților fiscale să se concentreze pe „marii evazioniști” și pe „marile companii care își exportă profiturile în afara țării”.

Deși Budăi recunoaște că „metodologiile economice iau în calcul și autoconsumul din gospodării pentru evaluarea PIB”, consideră că „nu era cazul ca din toate motivele pentru care ANAF nu încasează TVA-ul estimat să vă opriți la bunicuțele care fac gem în acasă!”