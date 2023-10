Un diplomat israelian din China a fost înjunghiat, vineri, într-un presupus atac terorist, relatează site-ul i24news.tv.

Diplomatul, care lucra în ambasada Israelului la Beijing, a fost atacat într-o zonă nu foarte aproape de ambasadă.

🚨 A diplomat at Israel’s embassy in China has been attacked and stabbed with a knife in a street in Beijing,



The Israeli diplomat is being treated in hospital and was in a stable condition.https://t.co/B6JwYxuX7epic.twitter.com/NfbqmdJi4n