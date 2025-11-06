„În 2024, peste 600 de copii cu vârsta sub 14 ani au fost victime ale agresiunilor sexuale”, a declarat Popa, subliniind cât de puțin se vorbește despre această problemă gravă.

Parlamentarul afirmă că pedepsele actuale sunt mult prea blânde, iar perioada petrecută în închisoare de agresori este insuficientă față de timpul necesar victimelor pentru a se vindeca de traumele suferite.

„Copiii României trebuie protejați de monștrii care trăiesc printre noi”, a spus Popa, adăugând că un mediu sigur și armonios este esențial pentru dezvoltarea lor.

Inițiativa legislativă propusă de Alexandru Popa vizează aplicarea castrării chimice ca pedeapsă obligatorie pentru toți cei condamnați pentru abuzuri sexuale asupra minorilor sub 14 ani.

„România trebuie să devină o țară mai responsabilă și mai sigură pentru viitorul nostru”, a concluzionat deputatul.

Castrarea chimică a agresorilor sexuali este aplicată în cadrul unui program-pilot în 20 de închisori din Regatul Unit, opțiunea urmând să devină obligatorie în funcție de rezultatele programului și de acceptabilitatea legală.

În Pakistan, parlamentul a adoptat în 2021 o lege care permite instanțelor să dispună această măsură în cazul violatorilor în serie, iar în Italia, dezbaterea legislativă pe tema castrării chimice este tot mai intensă, fiind creat un comitet special pentru elaborarea unui pachet de legi similar.