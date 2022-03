Conform unui text publicat pe Twitter de agenția NEXTA, deputatul Serghei Vladimirovici Savostianov, din partea Partidului Comunist ar fi depus în Duma de Stat un proiect de lege care propune „denazificarea” Poloniei, Kazahstanului, a Republicii Moldova, Lituania, Letonia și Estonia. Practic, propunerea ar echivala cu o refacere a fostei Uniuni Sovietice și, prin referirea la Polonia, ar deschide calea spre readucerea statelor vecine, inclusiv a României, în sfera de influență a Moscovei.

Textul nu pomenește nimic despre faptul că Polonia, Lituania, Letonia și Estonia sunt state membre NATO și ale Uniunii Europene.

Documentul poate fi considerat și un act declarativ de război împotriva Alianței Nord-Atlantice.

A #Moscow City Duma deputy suggested that six more countries - #Kazakhstan, #Moldova, #Poland, #Lithuania, #Latvia, and #Estonia - should be "denazified". pic.twitter.com/v1DlPP2K3H