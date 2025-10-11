Primarul Mihai Ilie a sunat imediat la 112, iar poliția a intervenit rapid pentru a evalua situația.

Reacții și panică printre aleșii locali

Momentele tensionate au început imediat după ce consilierul a intrat în sală. Martorii au relatat că unii consilieri s-au ridicat de pe scaune speriați, iar alții au cerut suspendarea ședinței. Primarul Mihai Ilie a decis să întrerupă reuniunea și să apeleze la autorități pentru a gestiona situația.

Contextul ședinței și proiectul de hotărâre

Incidentul a avut loc în timpul dezbaterii unui proiect de hotărâre ce viza detaliile tehnice ale unui proiect de asfaltare. Conform relatărilor presei locale, consilierul Răducu ar fi propus un amendament, care a fost susținut, surprinzător, de unul dintre cei opt consilieri PNL. Gestul a provocat o reacție puternică din partea primarului, care, potrivit surselor locale, și-a mustrat propriul consilier pentru decizia luată.

Alesul local a recunoscut că deține permis de port-armă. Cu toate acestea, edilul i-a explicat că trebuia să lase pistolul acasă sau în mașină, nu să intre la ședință cu el la brâu.

Intervenția poliției și verificările legale

La fața locului au ajuns rapid polițiștii din cadrul IPJ Călărași – Compartimentul Arme și Muniții, care au demarat verificări pentru a stabili legalitatea deținerii armei și modul în care aceasta a fost purtată într-o instituție publică, acțiune interzisă prin lege.

Context personal și motive invocate

Surse locale susțin că Valentin Răducu s-ar fi simțit amenințat în ultimele luni, primind mesaje de intimidare, inclusiv la adresa familiei sale. Arma ar fi fost purtată, conform surselor, „din motive de autoapărare”. Soția consilierului a explicat că acesta intenționa să meargă la bancă după ședință pentru a depune o sumă de bani, motiv pentru care pistolul se afla asupra lui.

Valentin Răducu este consilier local USR la Budești și a candidat la funcția de primar la alegerile locale din 2024 din partea Alianței Dreapta Unită (USR - PMP - Forța Dreptei), obținând 441 de voturi, adică 13,86% din totalul opțiunilor exprimate.

