Marți, liderii Coaliției se reunesc în ședință ca să ia decizia finală privind data alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei. Sunt tensiuni uriașe pe această temă, pentru că social-democrații solicită stabilirea unor principii care să fie respectate și abia apoi stabilirea unei date.

Social democrații vor ori un candidat comun al Coaliției, ori fiecare partid să aibă propriul om în cursă.

„Politic, noi am enunțat câteva condiții. Ne dorim ori să avem un candidat comun toate partidele, ori fiecare partid al acestei coaliții să aibă un candidat propriu.” „Dacă se întâmplă lucrurile pe aceste coordonate, nu avem o problemă să organizăm alegeri”, a declarat liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

De partea cealaltă, cei de la USR încearcă să forțeze stabilirea unei date cât mai apropiate, invocând perioada lungă de interimat la cea mai mare primărie din țară.

„Astăzi suntem la borna 136 de zile de când nu avem primar legitim la Primăria Capitalei și Guvernul trebuie să rezolve urgent această problemă... am depășit de mult borna celor 90 de zile admise și prevăzute în lege,” a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie.

Tensiuni sunt și pe tema candidaților, după ce USR l-ar dori pe Cătălin Drulă drept candidatul unic al Coaliției.