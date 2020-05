Un celebru actor irlandez, cunoscut pentru rolul din Game of Thrones, a decedat

Cariera sa se întinde pe patru decenii. Născut în 1955, BJ Hogg a apărut în serialul poliţist "The Fall" şi în cel mai urmărit serial din istoria televiziunii "Game of Thrones" (ecranizare a romanelor lui George R.R. Martin). El a jucat în primul sezon al serialului de succes produs de HBO, interpretând rolul lui Addam Marbrand, apropiat al clanului Lannister.

În lungmetraje, el a jucat în special în "Hunger", primul film al lui Steve McQueen despre greva foameni a liderului IRA Bobby Sands în 1981. Scurtmetrajul "Dance Lexie Dance", în care este un tată văduv, a fost nominalizat la Oscar în 1998.

Tributes are paid to the actor BJ Hogg, who has died, aged 65 - he was best known for his role as Big Mervyn in the BBC Northern Ireland series Give My Head Peace.https://t.co/7jLQeVEIRS