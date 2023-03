Se pare că cele două persoane ucise sunt un bărbat în vârstă de 70 de ani şi un altul de 60 de ani. Presa canadiană a relatat că printre răniţi se află şi copii, micuții fiinf trataţi la spitalul local.

Un martor a declarat pentru ziarul Quebec Le Devoir că a văzut camionul accelerând în timp ce se apropia de pietonii de pe trotuar.

#BREAKING: Two men aged 70 and 60 confirmed dead following vehicle-ramming incident in Amqui, Canada; at least six patients currently being airlifted to Quebec pic.twitter.com/ZrcAuveN9j