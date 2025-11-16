Potrivit primelor verificări, mama copilului, o femeie de 28 de ani, se afla acasă împreună cu cei doi copii ai săi: o fetiță de trei ani și băiețelul de patru luni. În timp ce pregătea mâncarea în bucătărie, femeia îi supraveghea din când în când pe cei mici în camera alăturată.

Ce a pățit micuțul?

Aceasta a relatat că l-a auzit pe bebeluș gângurind, însă după câteva momente s-a lăsat o liniște nefirească. Când a intrat în dormitor, l-a găsit pe micuț inconștient, cu spume la gură și mucozități albicioase, fără reacție. Speriată, a sunat imediat la 112.

Bebelușul a fost preluat de echipajul medical în stop cardio-respirator și transportat la spital, unde medicii au încercat zeci de minute să îl resusciteze. Din nefericire, decesul a fost declarat la ora 14:45.

Ce au descoperit anchetatorii

Investigațiile preliminare arată că bebelușul fusese așezat pe burtă în pat, iar la revenirea mamei avea fața înfiptă în pătură. Pe material și în zona gurii au fost observate mucozități și o substanță brun-roșcată. Nu au fost găsite urme de violență pe corp.

De asemenea, polițiștii au aflat că micuțul suferea de probleme medicale congenitale, ceea ce ar putea avea legătură cu decesul, însă concluzia finală va fi stabilită după expertizele medico-legale.

A fost deschis dosar penal, iar ancheta continuă pentru a clarifica în totalitate circumstanțele tragicei morți.