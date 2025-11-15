Rogobete a subliniat că afirmațiile sale au fost înțelese greșit:

„Nu am spus niciodată că nu aveau actele în regulă. Am spus că ceea ce apărea în documente nu se regăsea în realitate. Pe hârtie totul părea conform, însă pe teren lipseau elemente esențiale, minime, necesare pentru efectuarea în siguranță a unei anestezii generale utilizate la intervențiile stomatologice”, a precizat ministrul.

El a făcut o paralelă cu alte cazuri similare, menționând situația de la Constanța, unde unitățile verificate aveau la rândul lor documentația completă, însă neregulile erau evidente la fața locului.

Control finalizat luni, anchetă penală în desfășurare

Ministrul a anunțat că raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind clinica în cauză va fi finalizat luni.

„Voi comunica rezultatele imediat ce le primesc și voi stabili ce măsuri administrative se impun. Nu trebuie uitat însă că acest caz face obiectul unei anchete a Parchetului General. Toate documentele și concluziile noastre vor fi transmise procurorilor”, a punctat Rogobete.

Poziția clinicii: autorizații valabile, investiții în extindere

De cealaltă parte, clinica stomatologică susține că toate serviciile erau desfășurate în baza autorizațiilor eliberate de instituțiile competente și că investițiile în noi spații și echipamente erau în curs de autorizare. Reprezentanții unității afirmă că procesul de extindere respecta procedurile legale și că aparatura pentru sedare era modernă.

Moartea fetiței de doi ani, survenită după administrarea anesteziei necesare unei intervenții stomatologice, a declanșat controale ample și a readus în atenție problema reglementării și verificării stricte a sedării copiilor în clinicile private.