După moartea unei fetițe de doar 2 ani, chiar pe scaunul stomatologic, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj ferm privind lipsa de control din acest sector medical și a promis măsuri drastice.

„Este cel mai direct și cel mai responsabil apel pe care îl pot face după tragedia de aseară, de la o clinică de stomatologie. A murit un copil, într-un loc în care siguranța ar fi trebuit să fie garantată. Transmit condoleanțe familiei. Nu există cuvinte care să aline o astfel de pierdere, dar există responsabilitate. Și vă promit că nu voi lăsa această tragedie fără consecințe”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit lui Rogobete, Inspecția Sanitară de Stat a fost trimisă imediat la fața locului, iar primele verificări au scos la iveală „constatări cutremurătoare: din nou respectarea legislației este pentru unii opțională, spații improvizate, protocoale ignorate. Exact aceleași probleme pe care le găsim, repetat, de luni întregi. Exact aceleași nereguli care, în final, ucid.”

Ministrul a subliniat că „prea mulți ani, aceste clinici au făcut ce au vrut, fără control, fără reguli, fără responsabilitate” și a avertizat că de acum înainte nu va mai tolera abateri: „Dacă știți că funcționați ilegal, puneți cheia în ușă acum! Nu mai merge cu improvizații! Nu mai merge cu ‘lasă că nu se întâmplă nimic’! Deja s-a întâmplat. Și este ireversibil.”

Rogobete a precizat că nu se va pronunța asupra actului medical, acesta urmând să fie analizat de Colegiul Medicilor și de medicina legală, dar a insistat că din punct de vedere administrativ „lucrurile sunt clare: încă o clinică unde legalitatea este discutabilă, încă o funcționare pe lângă normative, încă o tragedie care putea fi evitată.”

„Este o realitate crudă: mor oamenii pentru că unii aleg profitul în locul siguranței. Eu nu voi închide ochii. Îi deschid larg și acționez”, a mai spus ministrul, promițând că raportul final va fi prezentat luni.