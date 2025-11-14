Ideea a fost prezentată public printr-un sondaj pe Facebook, ministrul declarând că dorește să afle opinia specialiștilor și a pacienților înainte de a transforma propunerea într-un proiect concret.

Rogobete precizează că măsura nu poate fi implementată imediat, însă consideră necesară deschiderea unei discuții privind siguranţa pacienţilor care au nevoie de astfel de intervenţii complexe.

„M-am gândit la o reglementare care să permită efectuarea unor manopere stomatologice cu anestezie generală direct în spitalele publice, în cabinete special amenajate. Ar fi proceduri decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, realizate în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi, exact ca alte servicii medicale”, a explicat ministrul, subliniind că spitalele sunt cel mai bine pregătite pentru a gestiona eventualele complicaţii.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara susţine iniţiativa

Printre primele reacţii primite la postarea ministrului s-a numărat cea a lui Dorel Săndesc, managerul Spitalului Judeţean Timişoara, care a salutat ideea, dar a atras atenţia asupra cerinţelor stricte care trebuie îndeplinite.

„Intervențiile cu anestezie generală trebuie realizate în spaţii conforme cu normele OMS 1500, cu dotări specifice pentru anestezie şi monitorizare post-anestezică. Aceste condiţii există în blocurile operatorii şi pot fi asigurate şi în alte zone ale spitalului. Siguranţa oferită de un spital este incomparabil superioară celei din unităţile mobile”, a comentat Săndesc.

Replica ministrului a venit rapid: „Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”.

Propunerea apare în contextul morţii unei fetiţe de doi ani, la o clinică stomatologică privată

Discuția privind siguranța intervențiilor stomatologice a fost reaprinsă după tragedia petrecută recent la o clinică din București, unde o fetiță de doi ani a decedat în urma unei proceduri realizate sub sedare. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenţiei, iar echipajul SMURD sosit la faţa locului nu a mai reușit să o salveze.

Primele concluzii ale Institutului Naţional de Medicină Legală arată că decesul a survenit în timpul procedurii, pe fondul unei patologii cronice preexistente. Investigarea exactă a circumstanţelor continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi a Poliţiei Capitalei.

Tatăl copilei a declarat că medicii au fost informaţi că unele analize ale fetiţei nu se încadrau în limitele normale, însă familia a fost totuşi sfătuită să se prezinte la intervenţie.

În urma verificărilor dispuse de Ministerul Sănătăţii, Rogobete a afirmat că există suspiciuni privind funcţionarea clinicii: „Din datele preliminare, autorizaţiile nu au fost emise corespunzător. Vorbim despre o unitate care operează improvizat şi nu respectă normativele”.

Ministrul aşteaptă în continuare opiniile publicului pe rețeaua socială, pentru a decide dacă inițiativa va fi transformată într-un proiect legislativ. Miza principală este creșterea siguranței pacienților care necesită anestezie generală, o procedură complexă care, potrivit specialiștilor, ar trebui realizată doar în unități cu infrastructură medicală avansată.