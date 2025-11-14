Mai mult, ambulanța a fost chemată după mai mult de o oră de la momentul în care fetița a intrat în stop cardio-respirator.

Între timp, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a trimis inspecția sanitară la clinica unde s-a produs tragedia. Conducerea clinicii se scuză că nu s-a mai întâmplat o asemenea tragedie în cei 11 ani de activitate, cu peste 1700 de proceduri similare.

Mărturii sfâșietoare: cum a murit copila pe scaunul dentistului?

Potrivit primelor informații, fetița de doi ani fost anesteziata intravenos și a intrat în stop cardio respirator, pentru că doza primită ar fi fost una prea mare. Părinții spun ca nu au fost lăsați sa intre cu fetita in timpul procedurii si au fost anunțați abia după o oră de tragedie.

„După 20 de minute după ce a sedat-o sau anesteziat- o ...copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva... și ambulanța la fel a venit după o oră și ceva.”, a declarat Andrei Vișoiu, tatăl copilei.

„Nu ne-a lăsat să intram nici măcar acum, au trecut patru ore. Au omorât-o.”, spunea în seara tragediei tatăl Sarei.

În momentul în care fetiței i s-a făcut rău, personalul medical a început manevrele de resuscitare timp de 40 de minute. Fetița a intrat de trei ori în stop cardio respirator. De două ori micuța a dat semne că răspunde manevrelor, dar organismul acesteia a cedat până la urmă. Avocatul familiei îndurerate a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că fetiței i s-au făcut înainte analize, care au arătat valori ridicate la ficat, însă cei de la clinică au transmis că intervenția poate fi făcută.

„Va începe și o anchetă a Colegiului Medicilor din România care ne va explica care a fost conduita terapeutică și vom vedea dacă discutăm de malpraxis sau nu. Examenul medico-legal ne va arăta exact cauza decesului. Ce vă spun eu din punct de vedere administrativ este că avem încă o clinică care nu funcționează corespunzător, care funcționează improvizat și care nu respectă normativele.”, a transmis ministrul Sănătății - Alexandru Rogobete.

Transaminazele fetiței, de 6 ori mai mari

„Este o problemă destul de gravă care s-a petrecut acolo. În timp ce mămica aștepta pe hol, cei de la recepție au sunat persoana și societatea care s-a ocupat de instalarea camerelor de supraveghere și sub un pretext că ar avea ceva de făcut...persoana respectivă a și venit. Acum nu știm dacă acele camere funcționează. Ceea ce știm este că, în disperare de cauză, asistentele fugeau în clădirea cealaltă a clinicii care funcționează legal. Această clădire are o serie de probleme. Ministrul Sănătății a spus că nu exista autorizație de funcționare a clinicii.”, a declarat avocatul familiei - Giorgiu Coman, exclusiv la Culisele Statului Paralel.

„Vreau să spun ceva foarte important! Asistentele fugeau pe holuri cu zâmbetul pe buze când ajungeau în dreptul mămicii disperate care tot întreba în ce stare este fetița...dintr-o dată zâmbeau. Ele ieșeau din clădirea neautorizată și fugeau în clădirea cealaltă ca să vină cu seringi și bănuiesc că există și o cameră stradală. Noi o să facem o serie de adrese ca să vedem imaginile care au fost acolo...pentru că veneau cu material medical din clădirea cealaltă care este autorizată în această clădire care este neautorizată. Asta ar fi o primă problemă. Nu aveau nimic acolo. Acea clădire este nedotată, neconformă.”, a adăugat avocatul familiei îndurerate.

În continuare poliția a deschis dosar penal. Oficialii au anunțat că vor fi audieri.