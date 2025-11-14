„Suntem la capelă. Este o seară cumplită pentru noi”

„Nu este o seară foarte bună. Suntem la capelă. Suntem terminați, ce să vă spunem. Supărarea mea este că am văzut că la alte televiziuni apar numai neadevăruri...că fetița ar fi suferit de anumite boli cronice, nu știu exact ce s-a dat...că n-am apucat să văd foarte bine. Doar ce am mai auzit și am mai ascultat. Este o tragedie. Aș vrea să vă explic încă o dată cum am explicat și aseară. Acum am mai multe detalii, deoarece aseară eu când am dat acele declarații nu aveam atât de multe detalii pentru că nu apucasem să vorbesc cu soția. Soția mea a fost de la bun început la această clinică.

Totul a început miercuri când...la domnii de la clinica stomatologică, ne-au pus să mergem să facem niște analize la un cabinet. Am fost și am făcut analizele. Miercuri seară, în jurul orei 21:00 - 22:00, au venit răspunsurile. Noi am văzut că sunt niște valori foarte mari acolo, de 6 ori mai mari decât limita normală. În momentul acela, noi imediat am trimis analizele către clinica aceasta.

A doua zi, după cum ați văzut, conversațiile pe WhatsApp între soția mea și domnii de la clinică. Soția mea era speriată foarte tare, mai ne consultasem și noi cu anumiți doctori care ne-au spus să nu facem această intervenție. De la clinică au zis că este ok și au insistat, am vorbit foarte mult la telefon. O să vedem cum o să putem să scoatem conversațiile.”, a declarat Andrei Vișoiu, tatăl copilei de 2 ani, exclusiv la Realitatea PLUS.

Șirul tragediei pas cu pas

„Vom scoate conversațiile între soția mea și clinica aceasta, deoarece acolo ei au insistat mult mai mult față de ce vedeți prin mesaje. Soția mea i-a spus să o reprogrameze să o amânăm, să mai facem niște seturi de analize, mai complexe. Ei au zis că nu, că pentru această intervenție nu necesită mai mult, că este ok, că nu are treabă valorile acelea ridicate față de ce fac ei, adică că o vor anestezia. Noi, ieri dimineață, înainte să mergem la ei...am fost să facem un ecograf la Pitești...ca să fim siguri că nu are ceva fetița. Că nu are ceva în burtă, în spate, nu știu...să fim siguri că nu are la ficat, că nu are afecțiuni. Aveți ecografiile pe TV, se vede clar că este curat total acolo, ficatul și absolut tot, deci nu se vede nimic, Fetița n-a suferit de boli cronice, în afară de răceli sezoniere, nu avea niciun simptom. Ne-am dus cu ea sănătoasă tun. Și doctorii când au ajuns acolo, la clinică, chiar au zis: ` Vai, ce copilaș! Ce vioaie, ce vorbea! `. Avea doi ani și vorbea foarte bine, deci ce să vă spunem...suntem...Nu pot să-mi dau seama de ce nu au așteptat și cel de-al doilea set de analize. Vreau să continui că sunt mult mai multe de spus. Ajunsă la clinică soția, a intrat cu ea înăuntru să o anestezieze, după ce au adormit-o...au pus-o pe soție să iasă în sala de așteptare, în recepție, că nu are voie să stea acolo. Că ne-a zis toată lumea că de ce a lăsat fetița singură...Păi, nu te lasă! Așa sunt protocoalele lor, nu te lasă să stai cu ea, să asiști, dar menționez și e foarte important. Soția mea când a ajuns acolo și a semnat protocoalele lor, a semnat o hârtie prin care ea trebuia să fie înștiințată la fiecare minut ce se întâmplă cu fetița, în fiecare moment, dacă este ceva, și dacă e bine și dacă e rău...și dacă nu e.

A intrat fetița la 17:03, a lăsat-o acolo, pe la 17:25, deja vedea asistentele că ies din spate din camera de operație și le vedea. Îi zâmbeau în față și după se duceau cu alte fețe la fata de la recepție și vorbeau. După vreo 30- 40 de minute, soția și-a dat seama. Ele o tot întrebau dacă are nevoie de apă, de cafea, de ceai. Îi zâmbeau. Ea era îngrijorată și întreba dacă este bine fetița. Asistentele au zis că fetița e bine, dar în momentul acela era resuscitată.” , a mărturisit Andrei Vișoiu, tatăl copilei, exclusiv la Realitatea PLUS.

Andrei Vișoiu, tatăl minorei: „De asta zic eu că a fost omorâtă fetița noastră. I-au făcut ceva acolo”

„Au resuscitat-o acolo, cel puțin o oră, doctorii și nu ne-au zis nimic. I-au zis soției abia după vreo oră și 20 de minute. S-au dus și i-au zis că fetița este în stop cardio-respirator. Exact în momentul în care i-au zis soției, atunci au sunat și ambulanța, trebuia să o anunțe pe soție...pentru că vedea că vine SMURD-ul. Deci, ambulanța a venit la o oră și jumătate, o oră și 40 de minute, ceva de genul. Foarte important, ei nu aveau trusă de prim ajutor, de urgențe, acolo. Mai au încă un cabinet la câteva sute de metri, peste drum, undeva acolo...acolo am operat ultima dată fetița. Au făcut acest cabinet nou, nu aveau trusă de urgențe, de prim ajutor pentru această intervenție. Se duceau și veneau de acolo cu brațele pline de cutii, cu fel și fel de ce le trebuiau lor acolo. Au fost nepregătiți total! Toate astea se pot dovedi cu camere. Instituția lor este plină de camere.

La un moment dat, după vreo oră și ceva, au ieșit două asistente din sala de operație și s-au dus la recepționeră și i-au zis să șteargă camerele. Asta a înțeles soția. Acolo trebuie să fie camere și cu audio înregistrare.

I-a zis clar să cheme băiatul cu camerele și să șteargă softul, să anuleze camerele, să închidă camerele. De ce au făcut treaba asta? De asta zic eu că a fost omorâtă fetița noastră. I-au făcut ceva acolo. Nu se poate! Nu se poate dacă ai făcut toate protocoalele să spui că vrei să ștergi camerele...înseamnă că ai ceva de ascuns. Insistau foarte mult să fie camerele șterse!”, a spus tatăl fetiței, în direct, la Realitatea PLUS.

Părinții copilei cer autorităților să facă dreptate

„La un moment dat, după ce au venit acele două asistente la recepționeră și i-au zis că trebuie să șteargă camerele...recepționera a sunat persoana autorizată cu camere și a venit acolo persoana aceea. A venit acolo cu o cheie, s-a dus în spate...după a venit și a plecat. Când a plecat nu putea să iasă, că acolo trebuie să apeși pe buton. Recepționera trebuie să-ți deschidă din birou ca să ieși. El a tras de ușă ca să iasă repede și i-a zis recepționera că nu poate să iasă. `Stai, că-ți deschid eu! ` (a zis recepționera). `Normal! Nu eu le-am montat? Stai liniștită că știu `( a zis tânărul care se ocupa de mentenanța camerelor). Ce căuta acel băiat acolo? De ce au zis să fie șterse camerele, anulat softul, totul șters? Trebuie instituțiile statului să-și facă datoria. Să ducă să vadă foarte bine chestia aceasta...cu camerele și toate cele. Este instituția plină de camere, de la intrare și până la ieșire. Aseară am stat și m-am uitat peste tot, în fiecare cameră de operație există cameră de luat vederi. Nimeni de la clinica respectivă nu m-a sunat până acum pe mine sau pe soție. Când am fost acolo, toți erau închiși într-o cameră. La un moment dat, anestezista...până să ajung eu acolo...că eu am venit de la Câmpulung când mi-a zis soția că este deja în stop cardio-respirator. Adică, copilul era mort. M-a sunat și am venit. Nu știu, cred că am făcut o oră și jumătate. Nu știu cum am ajuns. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am făcut accident sau că nu m-am răsturnat pe drum sau că nu m-a oprit poliția. N-a fost poliție în fața mea. A venit anestezista și i-a zis cu un zâmbet...că au făcut tot ce au putut. N-au putut să facă mai mult. Cum să vii...să-i spui așa ceva soției? Doctora, la fel, zâmbea și zicea că nu-și asumă nimic, că nu ea e de vină, Dădeau vina una pe alta. A zis că anestezista trebuie să-și asume, nu ea. A zis ca ea e doar doctoriță și doar scoate dinți. Mergem la detectorul de minciuni, absolut toți. Eu n-am ce să fac că nu am fost acolo. Soția mea, împreună cu toți doctorii, cu toată lumea, ca să vadă unde este adevărul, adevărat. Soția mea este distrusă, nici măcar nu participă la funerarii. Este acasă. Nu putem să ducem așa ceva. Sunt singur aici. Ne-a nenorocit! Cineva trebuie să răspundă pentru această faptă. Au omorât un copil de 2 ani. Era perfect sănătos copilul nostru, ne-am dus cu el. Ce să vă spun...Credeți că ne duceam dacă știam? Noi am fost, i-am zis soției să nu se ducă, dar la insistențele doctorilor de acolo...și i-a zis în mesaje...ați văzut...să se ducă. Și la telefon au insistat. Au zis să mergem că nu este nicio problemă, nu are treabă cu valorile acelea crescute. Nu sunt nebun la cap să acuz că au vrut să o omoare, dar alergau după bani. Asta este singura variantă! Au chemat-o! Disperarea după bani! Acolo se zice că este mașină de bani, nu este treaba mea asta. Treaba mea este că mi-au omorât copilul. M-a sunat fetița de 7 ori de pe drum, simțea că se va întâmpla ceva, ca niciodată. Îmi zicea să nu o las, nu avea cuvinte! Asistentul de la Floreasca poate să vă explice și el.”, a încheiat tatăl micuței.