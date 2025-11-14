Părinții fetiței de doi ani decedate după o procedură de sedare la o clinică stomatologică din București acuză că nu au fost anunțați imediat despre tragedie și că s-a întârziat apelul la 112.

Mama fetiței a declarat că, deși copilul a intrat în stop cardio-respirator la 17:30, ei au fost anunțați abia după o oră, iar ambulanța a sosit după o oră și jumătate. „Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu…”, a spus mama. Tatăl copilului a confirmat: „Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva”.

Tatăl a mai relatat că a existat un schimb de mesaje cu medicul anestezist privind analizele mărite ale fetiței, în special cele la ficat, care ieșiseră de șase ori mai mari decât limita normală. Deși soția a sunat și a trimis mesaje pentru a reprograma intervenția, medicul ar fi asigurat părinții că „este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele analize”. La scurt timp după sedare, copilul a intrat în stop.

Poziția clinicii stomatologice

Reprezentanții Crystal Dental Clinic au transmis un comunicat în care susțin că fetița a mai trecut printr-o procedură similară, cu sedare profundă, în ianuarie 2025, realizată de aceeași echipă medicală (medic anestezist și medic stomatolog), procedură care s-a încheiat „fără complicații și cu o recuperare completă”.

Clinica a subliniat că, de-a lungul a 11 ani, același medic anestezist a realizat peste 1.700 de proceduri care au implicat sedare, fără a înregistra incidente.

Reprezentanții clinicii au explicat că sedarea sau anestezia generală se utilizează la copii în situațiile în care patologia complexă depășește gradul de înțelegere al micului pacient sau când acesta este necooperant. Procedura este recomandată pentru a permite realizarea actului medical în condiții de siguranță, fără traumă fizică sau emoțională, și este realizată exclusiv de medici anesteziști specializați, fiind o metodă standard la nivel global.

Clinica a mai precizat că se va abține de la speculații până la finalizarea anchetei oficiale și și-a reiterat angajamentul pentru transparență și cooperare cu autoritățile.