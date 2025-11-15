Între timp, si alte detalii incredibile ies la suprafață. Clinica unde s-a produs tragedia este a unui medic care deține un lanț de unități stomatologice și a deschis de curând un centru specializat pe sedare profundă, cu o investiție de peste un milion de euro. Reprezentanții clinicii neagă acuzațiile.

Mărturii șocante! Clinica ar fi vurt să mușamalizeze cazul

Avocatul familiei face mărturii cutremurătoare și spune că reprezentanții clinicii au încercat să șteargă imaginile de pe camerele de supraveghere.

„Asistentele fugeau pe holuri cu zâmbetul pe buze... când ajungeau în fata mămicii disperate care întreba cum este fetița... dintr-o dată zâmbeau. Dar, ce făceau ele? Ieșeau din clădirea neautorizată fugeau în cealaltă ca să vina cu seringi. Cu adrenalină, seringi. Nu aveau nimic acolo.”, a declarat Giorgiu Coman, avocatul familiei, exclusiv la Realitatea PLUS.

„Mămica aflată în recepție a auzit toată conversația telefonică între recepționera de acolo și cel cu camerele și omul spune: nu pot să șterg, nu pot să șterg.”, a adăugat avocatul.

Mai mult, autopsia arată că fetița avea afecțiuni foarte grave și nu trebuia anesteziată.

„Am fost, am făcut analizele, noi am văzut că sunt valori foarte mari... de 6 ori mai mari decât limita legala. Soția mea era speriată foarte tare. Ne-am consultat cu alți doctori și ne-au spus să nu facem această intervenție... de la clinică au zis ca e ok și au insistat să venim.

Ei, acolo, au insistat mult mai mult decât ce vedeți în mesaje. Soția a zis să amânam, să-i mai facă analize... ei au zis că este ok.

SMURD-ul a venit la o oră și jumătate. Clinica nu avea trusă de prim ajutor.

Au chemat-o în disperarea după bani. Acolo se zice că e mașină de bani.”, a declarat Andrei Vișoiu, în direct, la Realitatea PLUS.

„Nu era consiliată mămica. Era lăsată pe un scaun pe niște banchete. Erau niște oameni care se fâstâceau și încercau să găsească o soluție și să dreagă o cauză destul de pierdută.

Doamna de la recepție când am cerut explicații... probabil că a avut mustrare de conștiință. A căzut într-o criză de plâns, s-a ghemuit la pământ și a zis: eu nu!”, a transmis asistentul de pe ambulanță, venit de la Floreasca.

Reprezentanții clinicii în care a murit fetița susțin public că ar avea toate avizele necesare sedării profunde și resping acuzațiile. În paralel însă, surse din anchetă spun că existau spații clandestine iar cabinetul nu îndeplinea toate condițiile obligatorii pentru funcționare.

Clinica este deținută de un medic dentist care mai are alte patru unități în București, și care a deschis de curând un centru specializat pe sedare profundă, cu o investiție de peste un milion de euro.