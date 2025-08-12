Un bărbat de 62 de ani a fost găsit mort în casa sa din Galbiate, provincia Lecco, după ce a decedat în urmă cu trei ani. Nimeni nu știa despre moartea sa, cu excepția fratelui său, care nu a informat pe nimeni.

Cadavrul mumificat al lui Angelo Spreafico a fost descoperit recent de carabinieri și echipele de salvare. Deși avea 62 de ani, se pare că decesul său a avut loc în 2022, când avea 59 de ani. Primele investigații sugerează că moartea ar fi survenit din cauze naturale, dar ancheta este în curs.

Alerta a fost dată de funcționari ai primăriei care au mers la domiciliul victimei și al fratelui său de 62 de ani pentru niște documente. Fratele, care lucrează ca asistent medical, era în viață, în timp ce Angelo zăcea mort în pat, într-o stare avansată de descompunere.

Bărbatul s-a speriat așa că a alertat autoritățile. La rândul lor, vecinii care nu-l mai văzuseră de ceva timp pe fratele bărbatului au început să pună întrebări, iar într-un final au cerut ajutorul autorităților.

Carabinierii, coordonați de procurorul de serviciu, investighează cazul.



