Totul s-a petrecut în jurul orei 06:50, în zona stației STB Calea Rahovei, unde un echipaj de intervenție antiteroristă al Jandarmeriei Capitalei a observat agitația și a intervenit imediat pentru a restabili ordinea.

Victimele, o minoră și două tinere adulte

Agresorul a fost identificat și imobilizat de forțele de ordine, după ce a lovit trei persoane: o adolescentă de 17 ani și două tinere cu vârste de 19 și 20 de ani. Una dintre victime a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar un echipaj de ambulanță sosit la fața locului i-a acordat primul ajutor.

Bărbatul violent a fost scos din tramvai și predat ulterior polițiștilor, care au deschis procedurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală. Jandarmeria Capitalei a transmis că acționează constant pentru siguranța cetățenilor și îi îndeamnă pe bucureșteni să semnaleze imediat orice comportament suspect sau agresiv observat în spațiile publice.

„București, 27 august 2025 – În această dimineață, în jurul orei 06:50, un echipaj de intervenție antiteroristă al Jandarmeriei Capitalei, aflat în zona stației STB Calea Rahovei, a observat mai multe persoane aflate în stare de agitație în apropierea tramvaiului 32, aflat în stație.

Intervenind prompt pentru stabilirea situației de fapt, jandarmii au aflat că un bărbat aflat în mijlocul de transport a agresat fizic mai multe persoane de sex feminin. Agresorul a fost imediat identificat și imobilizat de forțele de ordine.

În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul a lovit trei victime: două tinere în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, precum și o minoră în vârstă de 17 ani. La fața locului a intervenit și un echipaj medical de ambulanță, care a acordat îngrijiri uneia dintre victime.

Persoana agresivă a fost predată polițiștilor, fiind întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală.

Jandarmeria Capitalei acționează permanent pentru siguranța cetățenilor și încurajează publicul să sesizeze prompt orice comportament agresiv sau suspect în spațiile publice.”, informează un comunicat oficial al Jandarmeriei București.

