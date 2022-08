Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, o persoană a sesizat prin SNUAU 112 faptul că, un aparat de zbor de mici dimensiuni s-a prăbușit în Lacul Colibița. Din primele informații ar fi vorba de 2 persoane implicate. Forțe MAI și elicopterul SMURD Tg. Mureș au pornit spre intervenție, la locul evenimentului.

Până la sosirea primelor echipaje de interventie, un pompier paramedic, în timpul liber, aflat pe lac, a început aplicarea protocolului de resuscitare la câteva minute după producerea accidentului aviatic. Bărbatul a răspuns manevrelor aplicate, în prima faza, continuate de echipajele ISU Bistrița-Nasaud, dar a reintrat în stop cardiorespirator, de patru ori la rând. Din păcate, după mai bine de 100 de minute de aplicare a protocolului de resuscitare, organismul bărbatului nu a mai răspuns manevrelor aplicate, echipajele medicale fiind nevoie sa ii declare decesul la locul solicitării, a anunțat ISU Bistrița-Năsăud.

Pasagerul din avionul prăbușit în lacul Colibița este cetățean german, in vârstă de 45 de ani. Acesta a ieșit singur din aeronava , constient și stabil inițial, și prezenta ușoare leziuni. Acesta a avut un ușor atac de panica și urmează să fie transportat la UPU SMURD Bistrița pentru investigații medicale. Este stabil hemodinamic și respirator, prezintă ușoare excoriații. Inițial a refuzat transportul la spital, potrivit ISU Bistrița-Năsăud.

Înainte de decesul pilotului, în timpul resuscitării, șeful DSU - Raed Arafat a anunțat, în exclusivitate la Realitatea PLUS că este vorba de „un avion ce a decolat de pe aerodromul Bistrița-Năsăud și s-a prăbușit în lacul Colibița. Persoanele care se aflau în zonă au scos din avion persoanele, una inconstienta. Au fost trimise echipe de la Bistrița și elicopterul SMURD Mureș. Pompierii de la fața locului au inceput resucscitarea. Încă continuă operatiunea de resuscitare. Să vedem dacă avem succes... Nu avem inca date exacte despre varsta lor”.

Despre transportul la unități medicale a victimelor, Arafat a precizat că „depinde ce decizie iau colegii, cel mai probabil va fi preluat cu elicpoterul SMURD pentru Spitalul Bistrița-Năsăud sau Spitalul judetean Târgu Mureș”.

„Accidentul va fi investigat si mai multe date vor fi comunicate ulterior”, a mai anunțat Raed Arafat.

Imagini șocante au fost surprinse de un martor aflat pe malul lacului Colibița. După ce a zburat de mai multe ori aproape de apă, aeronava de mici dimensiuni s-a prăbușit.

Avionul a căzut la aproximativ 80 - 100 m de mal. Cele două persoane de la bord au fost extrase la mal de o ambarcațiune din zonă.

Pasagerul este rănit ușor, reușind să iasă singur din avion. Acesta, în vârstă de 45 de ani, este conștient, cooperant, în evaluare medicală la fața locului.

Pilotul, de 65 de ani, este în stare foarte gravă, a fost scos de persoanele din jur, în prezent fiind resuscitat. Se află în stop cardio-respirator.

Șefu ISU Bistrița-Năsăud, Marius Rus, a declarat, la Realitatea PLUS, că „la acest moment interventia e in desfasurare. Pilotul e in varsta de aproximmativ 65 de ani, nu avem date exacte. A fost scos inconstient, s-a inceput aplicarea protocolul de resuscitare. Pasagerul e stabil si primeste ingrijiri medicale la fața locului. Situatia e in dinamica”.

Se fac cercetări pentru stabilirea cauzei și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Alte imagini de la operațiunea de salvare au fost postate pe Facebook

Accidentul din Bistrița Năsăud este al doilea în decurs de nici 24 de ore. Sâmbătă, 27 august, un avion a fost găsit de echipele de intervenţie prăbuşit într-o pădure, la Letca Nouă, județul Giurgiu, iar la bordul acestuia au fost găsite două persoane, un bărbat şi o femeie, ambele decedate, fiind carbonizate.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au deschis o anchetă și a fost începută urmărirea penală în legătură cu incidentul aviatic. Pilotul și eleva sa au decolat de pe Aerodromul din Letca Nouă fără plan de zbor anunţat.