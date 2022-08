Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au deschis o anchetă în urma accidentului aviatic, de sâmbătă după amiază, din judeţul Giurgiu, soldat cu decesul a două persoane. A fost începută urmărirea penală în legătură cu incidentul aviatic.

Avionul a fost găsit sâmbătă de echipele de intervenţie prăbuşit într-o pădure, iar la bordul acestuia au fost găsite două persoane, un bărbat şi o femeie, ambele decedate. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu a anunţat că pompierii au fost solicitaţi, sâmbătă după-amiază, despre faptul că o aeronavă de mici dimensiuni s-ar fi prăbuşit în localitatea Letca Nouă.

Potrivit informațiilor de la fața locului, trupurile celor două persoane erau carbonizate.

„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti efectuează urmărirea penală în dosarul penal nr. 1763/P/2022 cu privire la incidentul aviatic sesizat la 112 la data de 27.08.2022, în jurul orei 13:50.

Astfel, un avion de mici dimensiuni a fost identificat prăbuşit în pădurea din comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu, victimele fiind o persoană de sex feminin şi o persoană de sex masculin.

În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 112 şi art. 116 alin. 1 lit. a, b, c ambele raportate la art. 122 şi art. 114 alin. 1, 2 şi 3 şi art. 115 alin. 1 din Legea nr. 21/2020 privind Noul Cod Aerian al României, art. 192 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal”, se arată în comunicatul Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

Potrivit articolului 112 din Noul Cod Aerian al României, „încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranţa unei aeronave în zbor şi prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi”.

În același timp, la articolul 114, alineatele 1, 2, 3 din Noul Cod Aerian, menționate de Parchet, se arată că “efectuarea serviciului de către personalul aeronautic aflat sub influenţa băuturilor alcoolice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă; efectuarea serviciului de către personalul aeronautic care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi”, iar dacă „faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite de personalul aeronautic navigant, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate”.

La articolul 115 alineatul 1 se prevede că “pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare prevăzute de reglementările în vigoare pentru pilotarea aeronavei respective se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani”.

Faptele prevăzute la art. 192, alin. 1,2,3 din Codul Penal, menționate în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, se referă la Uciderea din culpă:

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

(3) Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se majorează cu jumătate.

O aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit în comuna Letca Nouă din Județul Giurgiu. Din primele informații, salvatorii care au ajuns la fața locului au găsit două persoane carbonizate. Avionul ultrauşor model CITIUS YR-5599 s-a prăbuşit între localităţile Leţca Veche şi Leţca Nouă din judeţul Giurgiu.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 11.50. Primul echipaj trimis de ISU Giurgiu a găsit avionul într-o zonă de pădure. Una dintre persoanele care au sunat la 112 este chiar soția celui decedat.

Martorii accidentului susțin că pilotul ar fi chiar directorul Aerodromului din Leţca Nouă, deschis în urmă cu aproximativ doi ani. Este vorba de Valentin Anghel, pilot experimentat.

Bărbatul de 54 de ani , alături de o elevă, au decolat cu aeronava de pe Aerodromul din Lețca Nouă, fără un plan de zbor anunţat. Tragedia s-a petrecut la puțin timp de la decolare.

Martorii au declarat că au văzut cum avionul planează haotic, iar apoi au observat un fum negru, gros, din pădurea de lângă Aerodrom.