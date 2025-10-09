Update
Pasagerii vor fi rerutați către alte aeronave astfel încât să ajungă la destinația finală. Aeronava va rămâne pe parcursul nopții pe aeroportul Otopeni.
Știre originală
Incidentul a avut loc la ora 17.50, iar conform primelor informații, aceștia s-au intoxicat cu fum.
Autoritățile aeroportuare au activat imediat dispozitivul de urgență pentru a gestiona situația. Aeronava, un Airbus A320 cu 142 de pasageri la bord, a aterizat în siguranță la ora 18.01.
La fața locului au intervenit echipajele medicale ale aeroportului, precum și un echipaj SMURD, pentru a acorda îngrijiri pasagerilor afectați.
Imediat după aterizare, echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD au urcat la bord pentru a verifica starea pasagerilor care prezentau semne de intoxicație. Autoritățile investighează circumstanțele incidentului și cauzele fumului care i-a afectat pe pasageri.
Informarea Ministerului Sănătății
Incidentul a fost adus în atenția publică și de către Ministerul Sănătății, care a postat pe pagina de Facebook următorul comunicat:
