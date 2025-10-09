Update

Pasagerii vor fi rerutați către alte aeronave astfel încât să ajungă la destinația finală. Aeronava va rămâne pe parcursul nopții pe aeroportul Otopeni.

Știre originală

Incidentul a avut loc la ora 17.50, iar conform primelor informații, aceștia s-au intoxicat cu fum.

Autoritățile aeroportuare au activat imediat dispozitivul de urgență pentru a gestiona situația. Aeronava, un Airbus A320 cu 142 de pasageri la bord, a aterizat în siguranță la ora 18.01.

La fața locului au intervenit echipajele medicale ale aeroportului, precum și un echipaj SMURD, pentru a acorda îngrijiri pasagerilor afectați.

Imediat după aterizare, echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD au urcat la bord pentru a verifica starea pasagerilor care prezentau semne de intoxicație. Autoritățile investighează circumstanțele incidentului și cauzele fumului care i-a afectat pe pasageri.

Informarea Ministerului Sănătății

Incidentul a fost adus în atenția publică și de către Ministerul Sănătății, care a postat pe pagina de Facebook următorul comunicat:

„​O aeronavă care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra a solicitat și a efectuat o aterizare de urgență pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" Otopeni, din cauza unor degajări de fum la bord.

​Aeronava a aterizat în condiții de siguranță. Imediat după aterizare, s-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele aflate la bord au fost evacuate.

​Patru persoane care acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, primesc asistență medicală la fața locului.”

