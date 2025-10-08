Scenă internațională tensionată: fostul director FBI James Comey inculpat în SUA, în timp ce în România apar speculații despre legăturile sale cu Coldea

În paralel, în România circulă zvonuri și acuzații în mass-media care sugerează că Comey a fost un susținător al fostului general Florian Coldea și că acest caz american ar avea implicații locale. Totuși, până în prezent nu există probe publice care să confirme o relație directă de subordonare sau colaborare între ei.

Coldea a fost weekendul acesta din nou la Monaco. Există o fotografie cu fostul general din aeroport. Conform surselor Realitatea PLUS, Coldea discuta cu cineva în avion în legătură cu înmormântarea lui Dumbravă, că el și-a dorit să-i facă o înmormântare cu onoruri militare și că soția lui Dumbravă a refuzat.

A vrut ceva discret, l-a refuzat categoric. Asta după ce a încercat să dea vina pe Dumbravă în declarații, în dosarele penale.

Tot azi Comey, fost șef FBI a fost pus sub acuzare. Este acuzat ca a mințit in congres si a obstrucționat o ancheta. Comey a fost un susținător al lui Coldea. Șeful FBI legat de Coldea, anchetat la cel mai înalt nivel.

Înfruntare istorică între Casa Albă și fostul șef al FBI

„Președintele Trump spune că inculparea federală a unuia dintre principalii săi rivali politici, fostul director FBI, James Comey, nu este o răzbunare. Comey își proclamă nevinovăția. Este acuzat că a făcut o declarație falsă în Congres și că a obstrucționat o procedură parlamentară. El afirmă că are încredere în sistemul de justiție.”, conform postului TV Fox News.

„Urmează luni tensionate pentru fostul director FBI, James Comey. Se confruntă cu o inculpare federală. Comey le-a spus milioanelor de urmăritori online: Sunt nevinovat. Să înceapă procesul.”, se arată în presa străină.

„Inima mea e frântă pentru ce s-a întâmplat la Departamentul Justiției, dar am încredere în sistemul judiciar federal. Sunt nevinovat, așa că să avem un proces și să ne păstrăm credința.”, a declarat James Comey, fost director FBI.

„Adjunctul procurorului general, Todd Blanche, a declarat: Sunt infracțiuni foarte grave. De aceea am investigat, iar marele juriu a hotărât inculparea.”, se arată în presa străină.

„James Comey este acuzat pentru două fapte legate de declarația sa din 2020 în fața Senatului. Procurorii spun că a mințit în 2020 cu privire la o întrebare pusă prima dată în 2017.”, scriu jurnaliștii.

„Ați autorizat vreodată pe cineva din FBI să fie o sursă anonimă în presă despre ancheta Trump sau Clinton?”, a întrebat Chuck Grassley, președintele Comisiei Juridice a Senatului.

„Nu!”, a fost răspunsul lui James Comey, fost director FBI.

Trei ani mai târziu, în 2020, a fost întrebat din nou: „Adjunctul dumneavoastră, Andrew McCabe, a spus public că a oferit informații către Wall Street Journal și că ați știut și ați aprobat asta. Acum, ce spune domnul McCabe și ce ați depus mărturie...Una dintre aceste versiuni este falsă. Cine spune adevărul?”, a transmis Ted Cruz, de la Comisia Judiciară a Senatului.

„Pot vorbi doar despre mărturia mea. Susțin ceea ce am spus în mărturia din mai 2017. ”, a completat James Comey.

Inculparea se referă la această declarație din 2020, venită cu doar câteva zile înainte de expirarea termenului de 5 ani. Procurorii susțin că minciuna are legătura cu scurgeri de informații despre Hillary Clinton, publicate de Wall Street Journal în 2016.

Un raport al Inspectoratului General din 2018 a concluzionat că McCabe a autorizat acea scurgere către presă, iar Comey a spus adevărul când a negat implicarea. Acum Departamentul Justiției trebuie să dovedească că Comey a autorizat indirect acele scurgeri prin adjunctul său. Prima înfățișare este programată pentru 9 octombrie.Avocatul său, fostul procuror federal Pat Fitzgerald, a declarat pentru Fox News că abia așteaptă să dovedească nevinovăția clientului său. Legea prevede până la 5 ani de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare, dar experții juridici cred că o astfel de pedeapsă este puțin probabilă.