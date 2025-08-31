Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Cluj a fost activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit IGSU.



În urma accidentului, dintre cei 20 de ocupanți, 11 au fost răniți, dintre care trei răniți grav. Toate persoanele sunt conștiente și cooperante.



La fața locului, la acest moment, au fost alocate trei mașini de stingere, două echipaje de descarcerare, patru ambulanțe SMURD, patru ambulanțe SAJ, două autospeciale pentru transport victime multiple și două elicoptere SMURD.



Misiunea este în dinamică.

