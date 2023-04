Maidukov a explicat decizia sa în fața juriului, menționând că are "suficientă prezență rusă în viața sa în prezent".

De la începutul războiului din Ucraina, ilustrațiile sale care redau viața de zi cu zi din Kiev și alte orașe ucrainene au fost publicate în diverse ziare din întreaga lume, inclusiv în ZEITmagazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal și Financial Times. În calitate de voluntar, a vizitat Irpin și Burcha la scurt timp după eliberarea acestora, precum și alte orașe asediate, și a transpus în desenele sale ceea ce a trăit și a văzut. O expoziție va fi organizată pentru a expune publicului ilustrațiile sale, conform informațiilor din presa internațională.

Ukrainian illustrator Sergiy Maidukov refused to receive the 2023 Remarque Peace Prize along with Russian writer Lyudmila Ulitskaya.



The jury of the award would like the prize to be interpreted as a sign of hope and reconciliation, but Maidukov reminded them that there is… pic.twitter.com/buiduf5ib3