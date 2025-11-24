Astăzi, 24 noiembrie, se împlinește un an de la câștigarea primului tur de scrutin de către Călin Georgescu; alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 au adus ulterior o situație fără precedent în ultimii 35 de ani, un moment care cu siguranță a marcat istoria politică a țării noastre.

Mai mult decât atât, calificarea pe care a avut-o candidatul independent la alegerile prezidențiale în finala prezidențială alături de Elena Lasconi, cu procentele de 22,94%, respectiv pentru candidatul USR 19,18%, reprezentat o premieră pentru politica românească, când un candidat din partea celor mai mari partide din România nu s-a calificat în finala prezidențială.

Ulterior, primul tur de scrutin a fost validat și publicată această decizie în Monitorul Oficial, după ce s-a cerut renumărarea voturilor chiar de către cei 9 magistrați ai Curții Constituționale, printr-o decizie definitivă care a fost luată.

Peste câteva zile, respectiv pe data de 6 decembrie, întregul proces electoral a fost anulat printr-o hotărâre definitivă, irevocabilă și fără precedent a celor 9 magistrați constituționali de la Curtea Supremă, reprezentând o decizie pentru care până și astăzi se așteaptă explicații cu privire la această situație.

Procesul electoral a fost anulat, luându-se această decizie de către CCR în ziua de 6 decembrie, chiar în timpul votului din diaspora pentru finala prezidențială.

Pe de altă parte, Nicușor Dan le-a promis românilor o ședință din partea CSAT chiar de către Nicușor Dan, în care să se lămurească toate aceste aspecte, însă până acum nu a fost oferită nici măcar o explicație concretă legată de acest eveniment fără precedent.