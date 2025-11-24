Un an de la momentul care a marcat o țară întreagă: câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale de către Călin Georgescu

Astăzi se împlinește un an de la momentul ce a a marcat istoria politică a țării noastre din ultimii 35 de ani, victoria din primul tur al prezidențialelor pentru Călin Georgescu și calificarea în finala pentru cea mai importantă funcție în stat. Până în aceste momente nu avem explicații clare pentru decizia fără precedent a CCR pentru anulare a alegerilor, iar o ședință CSAT promisă de Nicușor Dan întârzie să apară.

Astăzi, 24 noiembrie, se împlinește un an de la câștigarea primului tur de scrutin de către Călin Georgescu; alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 au adus ulterior o situație fără precedent în ultimii 35 de ani, un moment care cu siguranță a marcat istoria politică a țării noastre.

Mai mult decât atât, calificarea pe care a avut-o candidatul independent la alegerile prezidențiale în finala prezidențială alături de Elena Lasconi, cu procentele de 22,94%, respectiv pentru candidatul USR 19,18%, reprezentat o premieră pentru politica românească, când un candidat din partea celor mai mari partide din România nu s-a calificat în finala prezidențială.

Ulterior, primul tur de scrutin a fost validat și publicată această decizie în Monitorul Oficial, după ce s-a cerut renumărarea voturilor chiar de către cei 9 magistrați ai Curții Constituționale, printr-o decizie definitivă care a fost luată.

Peste câteva zile, respectiv pe data de 6 decembrie, întregul proces electoral a fost anulat printr-o hotărâre definitivă, irevocabilă și fără precedent a celor 9 magistrați constituționali de la Curtea Supremă, reprezentând o decizie pentru care până și astăzi se așteaptă explicații cu privire la această situație.

Procesul electoral a fost anulat, luându-se această decizie de către CCR în ziua de 6 decembrie, chiar în timpul votului din diaspora pentru finala prezidențială.

Pe de altă parte, Nicușor Dan le-a promis românilor o ședință din partea CSAT chiar de către Nicușor Dan, în care să se lămurească toate aceste aspecte, însă până acum nu a fost oferită nici măcar o explicație concretă legată de acest eveniment fără precedent.