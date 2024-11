Textul piesei „De-am iubi ca ea” dezvăluie o sensibilitate poetică profundă, un omagiu adus iubirii pure și frumuseții regăsite „în ochii ei mari”. Refrenul piesei „De-am iubi ca ea, lumea s-ar schimba” captează esența unui mesaj optimist și profund emoționant, specific stilului lui Cotabiță.

„Îi spuneam lui Gabriel Emil Cotabiță că nu mai are rost să mai bibilim la piesa asta și să o scoatem odată. Am ajuns la varianta 15 de mix. Era îndrăgostit de ea dar tot mai voia să o facă duet… Și îi spuneam că o să rupă cu ea dacă o va scoate singur. Tot avea de gând să găsească cea mai bună voce cu care să o cânte iar eu îi spuneam să o lase cum este. Acum, am rămas cu un proiect în care eu credeam foarte mult. La fel și el… “De-am iubi ca ea”, a mărturisit Marius Popa, alături de ultimele mesaje pe care le-a avut cu Gabriel Cotabiță.

Versurile piesei:

În ochii ei mari - lumină,

Și o lună prea-plină, prea-fină

În ochii ei mari

Sunt eu și minuni

În ochii ei mari

Se închină

Regine și regi ce-o să vină

În ochii ei mari

Sunt eu și minuni

(Refren)

De-am iubi ca ea

De-am iubi ca ea…

Lumea s-ar schimba

(Strofă)

În ochii ei mari

E tihnă

Și ceruri

și melci de lumină

În ochii ei mari

Sunt eu și minuni

Toate-s ascunse

În globuri

Ca ploaia în rouă și în nouri

În ochii ei mari

Sunt tot ce sunt.