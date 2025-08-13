Ședința de judecată a avut loc în absența oligarhului Vladimir Plahotniuc, în sală fiind prezenți avocații acestuia, inclusiv Lucian Rogac din Republica Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei Moldovei la Atena.

La scurt timp după decizia judecătorilor, Vladimir Plahotniuc a transmis un mesaj în care și-a anunțat intenția de a reveni în Republica Moldova și de a se implica, din nou, în politică.

,,Vă salut, dragi prieteni, colegi și toți cei interesați de persoana mea. Am decis să înregistrez acest mesaj audio din câteva motive. Mai întâi pentru a vă confirma prin vocea mea, pe care mulți o cunoașteți, că toate postările și adresările mele, cu care am venit mai devreme pe profilul meu de pe rețelele sociale, îmi aparțin. Și ele au transmis cu exactitate poziția mea pe subiectele de ordin juridic sau politic. Totodată, vreau să reconfirm că, într-adevăr, am intenția fermă să revin acasă, în Republica Moldova.

Inițial, până la reținerea mea în Grecia, eu, după cum se cunoștea deja în unele cercuri de la Chișinău, pregăteam înregistrarea unui amplu interviu video, în care să mă expun pe multe teme, după care urma să iau avionul spre Chișinău. Planificam să mă prezint deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost înaintate. Însă din cauza unor circumstanțe, revenirea mea a fost zădărnicită și eu, deocamdată, am rămas blocat la Atena.

Acum, avocații mei depun toate eforturile ca să urgenteze extrădarea mea în Republica Moldova și după ședința instanței judecătorești din Atena de astăzi, 13 august, mingea este deja pe terenul autorităților de la Chișinău. Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne. Până atunci, eu voi prezenta poziția mea pe diverse subiecte prin alte postări și, periodic, voi da răspuns la alte chestiuni și întrebări care vă interesează”, a transmis Vladimir Plahotniuc.