Trenurile de mare viteză și sustenabilitatea

Potrivit planului prezentat la Bruxelles, până în 2040 trenurile de mare viteză vor lega principalele metropole europene cu viteze ce vor depăși 200 km/h. Trenul va deveni astfel o alternativă reală și ecologică la transportul aerian, contribuind la reducerea emisiilor de carbon și promovând mobilitatea verde pe întreg continentul. Comisia a oferit și exemple concrete: călătoria Berlin–Copenhaga va scădea de la șapte la patru ore, München–Roma de la nouă ore și jumătate la șase, iar Berlin–Viena prin Praga de la peste opt ore la patru ore și jumătate.

Declarațiile oficialilor europeni

„Îmbunătățirea timpilor de călătorie între capitalele Europei este un rezultat tangibil și pragmatic al dorinței noastre de a face Europa mai unită și mai eficientă”, a declarat Raffaele Fitto, vicepreședintele Comisiei Europene. Oficialul a subliniat că tranziția de la avion la tren reprezintă o prioritate majoră pentru atingerea obiectivelor climatice și energetice ale Uniunii.

Investiții masive pentru rețeaua TEN-V

Uniunea Europeană estimează că pentru realizarea rețelei de trenuri de mare viteză TEN-V vor fi necesare aproximativ 345 de miliarde de euro până în 2040. Dacă vor fi implementate linii care să permită viteze de peste 250 km/h, costurile ar putea ajunge la 546 de miliarde de euro până în 2050.

Sprijin pentru companiile feroviare și inovație

Comisia Europeană intenționează să elimine barierele din traficul transfrontalier, să dezvolte strategii noi de finanțare și să încurajeze cercetarea și inovația în domeniul transporturilor. Proiectul prevede implicarea investițiilor private, precum și credite și garanții oferite de Banca Europeană de Investiții (BEI) și de instituțiile financiare naționale.

