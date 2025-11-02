Echipele de intervenție au confirmat duminică tragedia feroviară din apropierea stației CFR Leordeni, unde un bărbat a fost lovit mortal de tren.

Pompierii au intervenit cu un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare, acționând pe calea ferată între localitățile Pătroaia și Leordeni, ca urmare a unei sesizări la 112.

ISU Argeș a confirmat decesul. „Din nefericire, sesizarea se confirmă. La fața locului, echipajele operative au identificat o persoană de sex masculin care prezintă leziuni incompatibile cu viața.”

Conform aceleiași surse, în trenul implicat în accident se aflau aproximativ 90 de călători, însă niciunul dintre aceștia nu a necesitat îngrijiri medicale.