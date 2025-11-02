MOARTE pe șine la Leordeni: Un bărbat a fost spulberat de tren VIDEO

Un bărbat a murit duminică, după ce a fost lovit de un tren în apropierea stației CFR Leordeni, județul Argeș. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș a confirmat incidentul, precizând că echipele de intervenție s-au deplasat la fața locului, însă victima a suferit leziuni incompatibile cu viața.

Echipele de intervenție au confirmat duminică tragedia feroviară din apropierea stației CFR Leordeni, unde un bărbat a fost lovit mortal de tren.

Pompierii au intervenit cu un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare, acționând pe calea ferată între localitățile Pătroaia și Leordeni, ca urmare a unei sesizări la 112.

ISU Argeș a confirmat decesul. „Din nefericire, sesizarea se confirmă. La fața locului, echipajele operative au identificat o persoană de sex masculin care prezintă leziuni incompatibile cu viața.”

Conform aceleiași surse, în trenul implicat în accident se aflau aproximativ 90 de călători, însă niciunul dintre aceștia nu a necesitat îngrijiri medicale.