Locuitorii din Herson continuă să strigă pe străzi: „Soldații ruși sunt ocupanți fasciști!” și după ce soldații ruși au tras de mai multe ori în aer pentru a-i intimida.

In occupied #Kherson, #Russian soldiers try to scare demonstrators with shots in the air



Demonstrators shout: "Russian soldier is a fascist occupant!" pic.twitter.com/0NLuw7klKS