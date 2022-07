Biroul președintelui Ucrainei a reacționat dur la cel mai recent discurs al președintelui rus Vladimir Putin cu amenințări la adresa ucrainenilor.

Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, i-a răspuns dur lui Vladimir Putin.

"Nu există un plan al „Occidentului colectiv". Doar o anumită armată Z a intrat în Ucraina suverană, bombardând orașe și ucigând civili. Orice altceva este o propagandă primitivă. De aceea, mantra lui Putin cu „războiul până la ultimul ucrainean" este încă o dovadă a genocidului rusesc deliberat”, a transmis Podoliak într-un mesaj postat pe Twitter.

There is no "collective West" plan. Only a specific z-army which entered sovereign 🇺🇦 , shelling cities and killing civilians. Everything else is a primitive propaganda. That’s why Mr.Putin\"s mantra of the "war to the last Ukrainian" is yet another proof of deliberate 🇷🇺 genocide