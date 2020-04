Twitter: Trump, mesaj violent la adresa Iranului

„Am dat dispoziție marinei SUA să doboare și să distrugă toate ambarcațiunile iraniene înarmate dacă acestea ne hărțuiesc navele pe mare”, a scris Donald Trump pe rețeaua Twitter, citat de RADOR.

Nu este clar dacă mesajul postat pe Twitter de către Trump echivalează cu un ordin în vigoare și dacă Centrul de Comandă, care supraveghează operațiunile în Orientul Mijlociu, va decide să tragă înspre ambarcațiunile iraniene. Un astfel de ordin ar crește și mai mult posibilitatea unui calcul eronat între cei doi rivali, care au ajuns în prag de război la începutul acestui an, după ce SUA au ucis un înalt oficial militar din Iran.

Indiferent de efectul practic al mesajului postat pe rețeaua Twitter de către Donald Trump, acesta este cea mai recentă amenințare lansată la adresa Iranului și este făcută pe fondul criticilor legate de modul în care liderul american a gestionat actuala pandemie de coronavirus. CNN a cerut Pentagonului și Casei Albe pentru comentarii suplimentare.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.