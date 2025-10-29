Salvamontiştii din Argeş au transmis, miercuri, că un bărbat a plecat spre Vârful Moldoveanu, din Masivul Făgăraş, fără colţari, cu ghete în picioare, fără lanternă şi complet nepregătit tehnic. Potrivit salvamontiştilor, în noaptea de 27-28 octombrie, el a dormit în maşină la Stâna lui Burnei, iar marţi a plecat spre vârf.

Maşina sa a fost reperata la stână, se vedea sacul de dormit înăuntru, astfel că s-a verificat de doua ori în timpul nopţii trecute dacă s-a întors, ceea ce nu s-a întâmplat, au precizat salvatorii montani.

Începând de miercuri dimineaţă au fost trimişi salvamontişti în zonă şi a fost alertat elicopterul 336 POA Brasov, care nu s-a putut apropia de versanţi, din cauza vântului foarte puternic, astfel că s-a întors.

În cursul după-amiezii, salvamontiştii din echipa care mergea spre Şaua Viştei au sunat prin telefonul prin satelit şi au anunţat că bărbatul a fost găsit în viaţă, în bordeiul ciobanilor din căldarea de sub vârf.

Echipa Salvamont a optat pentru o evacuare terestră, pentru a nu risca aşteptarea elicopterului şi renunţarea la misiune din cauza vântului.

Potrivit salvatorilor montani, bărbatul este hipotermic, cu multiple contuzii, se deplasează greu, dar salvatorii montani „sunt încrezători” că îl vor aduce în siguranţă la bază, unde va fi preluat de o ambulanţă SMURD.

„A câta oară să mai spunem: echipament, experienţă, INFORMARE!, prudenţă, renunţare... În ultimele zece zile au fost cinci morţi în Făgăraş şi Piatra Craiului! Zăpada este foarte tare, pe alocuri având crustă care face deplasarea extrem de anevoioasă. Foarte puţin a lipsit ca deznodământul să fie altul...”, au conchis salvamontiştii argeşeni.