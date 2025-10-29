După o misiune aeriană de recunoaștere, salvamontiștii au descoperit trupul neînsuflețit în Valea Podurilor și au extras victima cu ajutorul POA Brașov. Salvamontistul Ciprian Lolu a relatat că bărbatul, născut în 1978, se afla pe munte împreună cu fratele său, nepotul în vârstă de 12 ani și un prieten, iar din nefericire nu purta cască sau colțari de protecție.

Acest caz tragic face parte dintr-o serie sumbră: două decese în Parcul Național Piatra Craiului și trei în Munții Făgăraș, toate survenite în condiții asemănătoare, pe zăpadă foarte dură și pe teren periculos.

Salvamontul face apel la turiști să respecte măsurile de siguranță, să poarte echipament adecvat și să fie conștienți de riscurile traseelor montane, mai ales în condiții de iarnă.