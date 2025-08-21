Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus, la data de 20 august, în mişcare acţiunea penală faţă de un cetăţean turc, în vârstă de 27 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor calificat (cu premeditare), nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Potrivit oamenilor legii, în 13 august, în jurul orei 04.30, bărbatul, înarmat cu un pistol din categoria armelor letale, deţinut fără drept, a mers într-un local din Centrul vechi al Bucureştiului, de unde a urmărit doi agenţi de pază ai localului şi, în zona bulevardului I.C. Brătianu, a tras un foc de armă în direcţia acestora, fără a-i nimeri, după care a fugit, abandonând arma într-un coş de gunoi din apropiere.

Exact la o săptămână după acest incident, în 20 august, în jurul orei 02.00, cetăţeanul turc a revenit în acelaşi local, având asupra sa alt pistol letal, deţinut fără drept, şi a tras şase focuri de armă înspre tavan şi în direcţia persoanelor aflate pe terasa localului, fără a răni pe cineva. Ulterior, Turcul a părăsit locul, abandonând din nou arma într-un coş de gunoi.

„Prin aceste acţiuni, inculpatul a tulburat ordinea şi liniştea publică, inducând persoanelor prezente o stare de temere. Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind că autorul şi-a procurat arme letale şi a revenit la aceeaşi locaţie în două rânduri”, precizează anchetatorii.

Inculpatul a fost reţinut, miercuri, pentru 24 de ore, iar joi, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

În acest caz, cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul Investigaţii Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalităţi Economice şi Serviciul Grupuri Infracţionale Violente.