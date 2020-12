Turcia a fost in carantina in weekend pentru a preveni raspandirea virusului. Sambata au fost inregistrate 196 de victime. Vineri, Turcia a anuntat 32.736 de noi cazuri, cel mai mare numar raportat de la inceputul pandemiei in martie. Timp de patru luni, Turcia a raportat doar cazurile zilnice simptomatice, iar toate au fost anuntate din 25 noiembrie. Pana in acest moment, in Turcia s-au efectuat aproape 20 de milioane de teste.