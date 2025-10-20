”Discuția asta, am spus-o și mai devreme, mie mi se pare că a făcut mai mult rău democrației din România, lansată mai ales de PSD, care cumva a condiționat și a făcut chiar un șantaj.

Dacă voi candidați într-un fel, dacă cineva cu altcineva, dacă se aliază. Nu poți face data alegerilor, organizarea alegerilor, în funcție de cine va candida, nu există nicăieri în manualul de democrație.

Are aproape conotațiile unui șantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune: Vom prăbuși guvernarea, vom opri lucruri, dacă cineva candidează cu altcineva. Mi-aș dori și avem încă discuții să am susținere și de la PNL pentru candidatura mea și nu numai.

Mai sunt partide mai noi care au idei care se regăsesc în ceea ce spuneam și eu mai devreme legat de transport și de mobilitate. Avem aceste discuții încă”, a declarat Cătălin Drulă.