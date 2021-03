Cercetarea, realizata de o echipa britanica-braziliana de cercetatori de la institutii precum Universitatea Oxford, Imperial College London, Universitatea din Sao Paulo, a constatat ca varianta P.1 era intre 1,4 si 2,2 ori mai transmisibila decat alte variante care circula in Brazilia, scrie ziare.com.

De asemenea, aceasta tulpina a fost "capabila sa se sustraga, intr-un procent ce variaza intre 25-61%, imunitatii dobandite in urma unei infectii anterioare" cu o alta tulpina, au descoperit cercetatorii, intr-un semn ca vaccinurile actuale ar putea fi, de asemenea, mai putin eficiente impotriva acesteia.

Preocuparea internationala cu privire la varianta P.1 a crescut recent, peste 25 de tari detectand varianta, inclusiv Belgia, Suedia si Marea Britanie, aceasta din urma identificand sase cazuri.

Studiul nu a fost inca evaluat de colegi.

Cercetatorii au datat aparitia variantei P.1 la 6 noiembrie 2020, cu aproximativ o luna inainte ca cazurile sa inceapa sa creasca pentru a doua oara in orasul brazilian Manaus. Ei au descoperit ca proportia cazurilor clasificate ca P.1 in Manaus a crescut de la zero la 87% in interval de 7 saptamani.

Lucrarea a concluzionat: "Rezultatele noastre arata in continuare ca imunitatea naturala in scadere singura este putin probabil sa explice dinamica observata in Manaus, cu sprijin pentru P.1 care poseda caracteristici epidemiologice modificate".