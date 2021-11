Judeţul Mureş a ajuns în topul negativ al mamelor minore din România în 2021. Anunțul a fost făcut marți de preşedintele organizației Salvaţi Copiii Mureş, dr. Meda Neagoe. În 2021, 931 de fete minore au devenit mame la nivelul județului Mureș. Din păcate, mulți dintre nou-născuți au probleme, unul din patru copii născuţi de mame sub 18 ani se nasc prematuri sau cu malformaţii congenitale. România era pe al doilea loc în UE la mame minore de sub 18 ani la începutul acestui an și pe primul loc la mamele de sub 15 ani.