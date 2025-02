Invazia rusă la scară mare asupra Ucrainei a început în februarie 2022, când forțele militare ruse au pătruns pe teritoriul ucrainean dinspre Belarus, dinspre Rusia și Peninsula Crimeea.



Donald Trump a făcut aceste afirmații după ce miniștrii de externe american și rus au discutat la Riad despre restabilirea legăturilor și încheierea războiului în Ucraina.



Trump a răspuns la criticile formulate de Ucraina pentru faptul că nu a fost invitată la negocieri.



'Însă astăzi eu am auzit: 'Oh, noi nu am fost invitați'. Ei bine, voi ați fost acolo de trei ani', a spus Trump. 'Nu trebuia niciodată să începeți asta. Voi puteați ajunge la o înțelegere', a adăugat el.

Trump, care a revenit la Casa Albă cu mai puțin de o lună în urmă, a dat de înțeles că, dacă el ar fi fost la putere atunci când a început războiul, el ar fi putut obține o înțelegere care i-ar fi dat Ucrainei 'aproape tot teritoriul și niciun om nu ar fi fost ucis, niciun oraș nu ar fi fost distrus', a afirmat el.



'Vreau să văd pace. Nu vreau să mai văd cum sunt uciși toți acești oameni', a declarat Donald Trump, citat de Agerpres.



El a adăugat de asemenea că era necesar să se organizeze alegeri în Ucraina, cerere pe care o formulase și Rusia.



'Nu Rusia crede asta. Aceasta este ceea ce cred eu și multe alte țări de asemenea', a afirmat Trump.



Rusia susține că mandatul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a expirat în luna mai și că din acest motiv Ucraina trebuie să organizeze alegeri. Potrivit Kievului, mandatul lui Zelenski rămâne în vigoare în conformitate cu actuala lege marțială din Ucraina.



Ucraina organizase alegeri prezidențiale în 2019.

