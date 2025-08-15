Trump și Putin își devansează întâlnirea din Alaska. Care este noul program. Seghei Lavrov a ajuns deja VIDEO

Presa, în așteptarea celor doi șefi de stat în Alaska. Foto/Profimedia
Presa, în așteptarea celor doi șefi de stat în Alaska. Foto/Profimedia

Schimbare de ultim moment, la întâlnirea anului, între Trump și Putin. Întâlnirea propriu-zisă va avea loc la ora 23:00, ora de vară din Alaska (15:00 ET), cu o jumătate de oră mai devreme decât anunțul anunțat joi de consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va părăsi Casa Albă pentru summitul său cu președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc în Anchorage, Alaska, vineri, la ora 6:45 ET, conform unui comunicat publicat de Casa Albă.

Întâlnirea propriu-zisă va avea loc la ora 23:00, ora de vară din Alaska (15:00 ET), cu o jumătate de oră mai devreme decât anunțul anunțat joi de consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov.

Trump va pleca apoi din Anchorage la ora 17:45, ora Alaskăi (21:45 ET) în aceeași zi și va ajunge înapoi la Casa Albă la ora 4:35 ET, sâmbătă, conform programului.

Joi, Moscova anunţase că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României) şi că delegaţia rusă va pleca imediat după reuniune, fără a indica o oră.

Lavrov ar fi sosit în Alaska înainte de summitul Trump-Putin

Ieri, un avion al guvernului rus a aterizat în Alaska, înaintea întâlnirii programate pentru astăzi între Donald Trump și Vladimir Putin. Aeronava a decolat din Moscova la ora 7:50, ora locală (07:50, ora României) și a ajuns pe Aeroportul Internațional Anchorage. A intrat în spațiul aerian al SUA în jurul orei 5:15, ora locală din Alaska (16:15, ora României).

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea unui summit planificat Trump-Putin, au relatat presa de stat rusă pe 15 august.

Întâlnirea are loc în contextul în care președintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului – însă experții avertizează că acest lucru l-ar putea legitima pe Putin pe scena mondială fără a obține concesii.