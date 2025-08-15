Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va părăsi Casa Albă pentru summitul său cu președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc în Anchorage, Alaska, vineri, la ora 6:45 ET, conform unui comunicat publicat de Casa Albă.

Întâlnirea propriu-zisă va avea loc la ora 23:00, ora de vară din Alaska (15:00 ET), cu o jumătate de oră mai devreme decât anunțul anunțat joi de consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov.

Trump va pleca apoi din Anchorage la ora 17:45, ora Alaskăi (21:45 ET) în aceeași zi și va ajunge înapoi la Casa Albă la ora 4:35 ET, sâmbătă, conform programului.

Joi, Moscova anunţase că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României) şi că delegaţia rusă va pleca imediat după reuniune, fără a indica o oră.

Lavrov ar fi sosit în Alaska înainte de summitul Trump-Putin

🚨⚡️ BREAKING NEWS

Foreign Minister Sergey Lavrov has arrived in Alaska.



He got out of the car and entered a hotel in Anchorage, wearing a sweater with “CCCP” (Soviet Union) written on it. pic.twitter.com/Al9mvTrcl8 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 15, 2025

Ieri, un avion al guvernului rus a aterizat în Alaska, înaintea întâlnirii programate pentru astăzi între Donald Trump și Vladimir Putin. Aeronava a decolat din Moscova la ora 7:50, ora locală (07:50, ora României) și a ajuns pe Aeroportul Internațional Anchorage. A intrat în spațiul aerian al SUA în jurul orei 5:15, ora locală din Alaska (16:15, ora României).

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea unui summit planificat Trump-Putin, au relatat presa de stat rusă pe 15 august.

Întâlnirea are loc în contextul în care președintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului – însă experții avertizează că acest lucru l-ar putea legitima pe Putin pe scena mondială fără a obține concesii.