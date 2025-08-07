Președintele SUA a făcut aceste declarații presei în Biroul Oval, după ce Casa Albă a informat mai multe media locale că Donald Trump dorește să aibă săptămâna viitoare o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, iar apoi o întâlnire în trei, la care să participe și șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski.



Despre această posibilă întâlnire au discutat miercuri, la Moscova, președintele Rusiei și emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, în cadrul unei întâlniri care a durat trei ore.



'Am avut discuții foarte bune cu președintele Putin astăzi și există multe posibilități să putem închide cercul, (să ajungem la) sfârșitul acestui drum (războiul). Există multe posibilități ca să fie o întâlnire foarte curând', a explicat Trump presei.



Președintele american a informat despre planurile de a se întâlni cu omologul rus în timpul unor discuții telefonice pe care le-a purtat miercuri cu Volodimir Zelenski, cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, cancelarul german, Friedrich Merz, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, scrie Agerpres.

Ultimatumul pe care președintele Trump l-a dat Kremlinului pentru a declara o încetare a focului în confruntările din Ucraina expiră vineri, 8 august.



Atât SUA, cât și Rusia au calificat întâlnirea de miercuri dintre Putin și Witkoff drept satisfăcătoare, dar Casa Albă își menține intenția de a impune sancțiuni secundare comerțului cu Rusia dacă nu se ajunge la un acord vână vineri.



Presa internațională speculează că Moscova ar fi dispusă să suspende bombardamentele aeriene, dar nu ofensiva terestră a trupelor sale în Donbas și la granița nordică a Ucrainei.



Pe de altă parte, secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat într-un interviu că mai 'este mult de făcut' înainte ca să aibă loc o întâlnire între președinții Donald Trump și Vladimir Putin.



'Astăzi a fost o zi bună, dar avem încă mult de lucru înainte. Mai sunt multe obstacole de trecut și sperăm să reușim în următoarele zile și ore, poate săptămâni', a declarat secretarul de stat american pentru Fox Business, potrivit AFP.



'Vom avea discuții cu aliații noștri europeni și cu ucrainenii în următoarele zile pentru a vedea ce progrese putem face în această direcție', a explicat el. 'Și apoi, să sperăm, lucrurile vor continua să progreseze, iar o ocazie se va ivi foarte curând pentru președinte de a se întâlni atât cu Vladimir Putin, cât și cu președintele Zelenski, la un moment dat, să sperăm în viitorul apropiat', declarat Rubio.



'Dar este evident că multe lucruri trebuie să se întâmple înainte ca aceasta să poată avea loc', a adăugat secretarul de stat american.

