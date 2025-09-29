Lentilele curate nu sunt doar o chestiune de estetică. Ele îți asigură o vedere clară, reduc oboseala oculară și previn reflexiile deranjante. În plus, prin curățarea adecvată, protejezi tratamentele speciale aplicate pe suprafața lentilelor, cum ar fi stratul antireflex, cel împotriva radiațiilor UV sau filtrele pentru lumină albastră. O metodă greșită de curățare, cum ar fi ștergerea rapidă cu colțul tricoului sau cu un șervețel de hârtie, poate părea soluția cea mai simplă, dar în realitate dăunează grav lentilelor. Particulele de praf acționează ca un abraziv fin și pot zgâria permanent suprafața.

Curățarea ochelarilor începe întotdeauna cu apă. Ține-i sub un jet de apă călduță, niciodată fierbinte, pentru a îndepărta particulele solide. Acest pas este foarte important, deoarece, dacă ai șterge lentilele direct, praful rămas ar putea produce zgârieturi.

După clătire, aplică o picătură minusculă de săpun lichid blând, fără parfum sau adaosuri grase. Masează ușor lentilele și rama cu degetele, având grijă să cureți și zonele mai puțin vizibile, precum podul nasului sau capetele brațelor ochelarilor, care adună uleiuri și transpirație.

Clătește din nou cu apă călduță, asigurându-te că elimini orice urmă de săpun. Reziduurile lăsate pe lentile pot crea urme vizibile sau pot afecta claritatea. Scutură apoi ochelarii ușor pentru a îndepărta excesul de apă.

Uscarea se face cu un prosop din microfibră curat sau cu un prosop nețesut, special conceput pentru lentile. Este important ca materialul să fie moale și fără scame. Evită cu strictețe hârtia de bucătărie, șervețelele sau hainele, oricât de la îndemână ar părea. În final, lustruiește lentilele cu o lavetă de microfibră, folosind mișcări line, până dispar complet petele.

Greșeli frecvente de evitat

Mulți purtători de ochelari folosesc soluții casnice pentru curățare, precum oțet, alcool concentrat sau produse de geamuri. Acestea sunt însă mult prea agresive și pot deteriora stratul protector al lentilelor. De asemenea, ochelarii nu trebuie lăsați niciodată cu lentilele în jos pe masă, deoarece chiar și o suprafață aparent netedă poate provoca microzgârieturi.

Un alt obicei periculos este depozitarea ochelarilor în bordul mașinii, unde temperaturile ridicate pot afecta structura lentilelor și pot deforma ramele. La fel de dăunător este și obiceiul de a-i purta în buzunar fără protecție, unde pot intra în contact cu chei, monede sau alte obiecte dure.

Întreținerea pe termen lung

Pe lângă curățarea zilnică, întreținerea corectă înseamnă și depozitarea ochelarilor într-un etui rigid atunci când nu sunt folosiți. Astfel îi protejezi de lovituri, presiune sau praf. Lavetele din microfibră utilizate pentru ștergere trebuie și ele spălate periodic, deoarece în timp acumulează particule care ar putea zgâria lentilele.

Nu uita nici de vizitele periodice la optician. Acesta poate face reglaje ale ramei, astfel încât ochelarii să nu alunece și să stea corect pe față, prevenind astfel contactul neintenționat al lentilelor cu alte suprafețe. În plus, opticianul poate realiza curățări profesionale, folosind aparate speciale cu ultrasunete, care îndepărtează impuritățile inaccesibile acasă.

Dacă lentilele sunt deja puternic zgâriate și vederea este afectată, soluția este înlocuirea lor. Nicio metodă casnică nu poate șterge zgârieturile adânci, iar folosirea lor poate chiar agrava problemele de vedere.

A avea lentile curate nu este doar o chestiune de aspect, ci o necesitate pentru o vedere clară și sănătoasă. Cu câteva minute de îngrijire zilnică și cu atenție la detalii, îți poți păstra ochelarii în stare impecabilă ani la rând. Respectarea pașilor corecți — clătirea cu apă călduță, folosirea unui săpun blând, uscarea cu microfibră și depozitarea într-un etui rigid — reprezintă cheia pentru a preveni petele și zgârieturile. Astfel, ochelarii tăi nu doar că vor arăta ca noi, dar îți vor oferi și claritatea vizuală de care ai nevoie în fiecare zi, potrivit sursei.