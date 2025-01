Îndrăgitul comediant a vorbit despre impactul negativ al alcoolului asupra multor persoane din jurul său, menționând că a văzut oameni care și-au distrus familiile și au pierdut tot din cauza băuturii: „În ciuda faptului că am trăit în lumea asta unde băutura este la îndemnână și văzând personaje din viața noastră distruse de asta... oameni care și-au distrus familia, și-au vândut casa, care atunci când au dat de bani nu au știut ce să facă cu ei... ei bine, noi am fost cu frână tot timpul! Am băut așa „la talent”. Trăim și ne bucurăm ca fiecare om. ”

Romică Țociu a dezvăluit și câteva trucuri pe care le-a folosit pentru a evita consumul excesiv de alcool în cadrul evenimentelor mondene. „Toată lumea vrea să bea cu tine! Bă, toată lumea! Dacă ai știi cât ceai am băut cu o grămadă de... din ăștia care ne-au chemat... și îi plăteam pe ospătari: pune-mi ceai în loc de coniac, trăiască familia ta, că altfel... cum să spun... îmi ajunge ficatul la Antipa!”, a spus artistul în cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici.

În plus, Romică Țociu a făcut mărturisiri și despre modul în care a reușit să se mențină relevant în fața publicului chiar și după 35 de ani de carieră. Artistul a dezvăluit că secretul său a fost că niciodată nu s-a considerat o vedetă. Acesta și-a făcut meseria cu sinceritate și modestitate.

„Eu cu Cornel am rămas niște oameni obișnuiți. Pesemne multă lume se gândește, bă, de 35 de ani tot acolo! Da! Pentru că noi nu ne-am crezut vedete. Eu nu sunt vedetă, noi suntem niște tipi mișto cu har de la Dumnezeu.”, a mai spus artistul.

