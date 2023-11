Trucul folosit de Saveta Bogdan pentru a avea tenul fin la 77 de ani

Cântăreața de muzică populară își păstrează optimismul și zâmbetul molipsitor, însă știe că atunci când ești pe scenă, trebuie să arăți foarte bine. Saveta Bogdan a dezvăluit câteva dintre trucurile sale de înfrumusețare, care o ajută să își mențină tenul tânăr și luminos

„Mereu am grijă de fața mea și pentru asta nu fac eforturi financiare mari. Eu la vârsta mea nu am riduri. Tot timpul mă dau pe față cu o cremă plus că în fiecare seară eu mă demachiez ori cu demachiant, soluție, ori cu servețe. Mai am un ritual, înainte să am un eveniment fac o pastă acasă dintr-un gălbenuș de ou și puțină zeamă de lămâie, le amestec, după le pun pe față. Las timp de zece minute după care mă spăl după care mă dau cu o cremă hidratantă, normală, ce conține miere de albine, atâta tot”, a declarat Saveta Bogdan pentru Click!

Saveta Bogdan a mai mărturisit că atunci când merge la fiica sa, Cătălina (47 de ani), în Chicago, își mai dă pe față cu câte o cremă scumpă, dar tot nu sunt atât de bune ca ale ei:

„Când mă duc la fiica mea în America atunci mă mai dau pe față cu creme mai scumpe sau îmi pun o mască mai scumpă pe față dar am observat că de la ele mă irit. Însă, chiar și așa, de multe ori îmi iau crema mea cu miere de albine și mă dau cu ea”.

Saveta Bogdan este o artistă foarte apreciată în muzica populară din România. Cu o voce minunată și mereu cu un zâmbet molipsitor, cântăreața nu a avut parte de noroc în dragoste, având două mariaje în trecut. În prezent, Saveta Bogdan este într-o relație de peste 20 de ani cu un avocat, însă cei doi nu au făcut încă nunta religioasă.

