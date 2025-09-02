UPDATE: Cei trei bărbați care au fost loviți de TIR , în timp ce efectuau lucrări la autostrada A1, au murit.

”În accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) și o autoutilitară. Din nefericire trei persoane de sex masculin prezintă leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora. Echipajele SMURD și SAJ au evaluat medical două persoane, un bărbat și o femeie. Ambii au refuzat transportul la spital”, informează ISU Sibiu

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunțat că accidentul a avut loc pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localităţii Boiţa, judeţul Sibiu, unde trei persoane care făceau lucrări la partea carosabilă, pe banda nr.1, au fost acroşate de un autotren.

Din primele informaţii, victimele au suferit răni grave, urmând să fie evaluate medical.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.

ISU Sibiu intervine cu un echipaj SMURD, maşina medicului de urgenţă, o autospecială de descarcerare, una de transport personal şi victime multiple, una de stingere, fiind direcţionată şi o ambulanţă SAJ.

”Din primele informaţii există persoane încarcerate”, a transmis ISU Sibiu.