”Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în timp ce un tânăr de 18 ani conducea autoturismul pe strada Minda, din direcţia Reşiţa către localitatea Văliug, la ieşirea din municipiu, într-o curbă uşoară la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând cu autoturismul şi avariile zidul unui imobil situat pe sensul său de mers”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

Din fericire, în urma acestui incident nu a fost nimeni rănit, iar șoferul a fost testat cu aparatul etilotest şi drugtest, ambele rezultate fiind negative.

În acest caz, cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.