Trafic blocat pe DN 24A, în județul Vaslui. O cisternă plină cu gaz metan s-a răsturnat, sunt scurgeri din încărcătură pe carosabil

Trafic blocat pe DN 24A, în județul Vaslui. FOTO: Captură Vremea Nouă
Alertă în județul Vaslui, unde o cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat, marţi după-amiază, pe DN 24A, în apropierea localităţii Simila. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri deoarece sunt scurgeri din încărcătură, în afara şoselei, pompierii intervenind cu două autospeciale.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe DN 24A Murgeni-Bârlad, în apropierea localităţii Simila, judeţul Vaslui, o autocisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în afara suprafeţei de rulare, fiind scurgeri din încărcătură în afara carosabilului.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia echipajelor specializate.

”Detaşamentul Bârlad intervine la un accident rutier produs în localitatea Simila, comuna Zorleni (sens giratoriu) unde o autocisternă s-a răsturnat pe o parte. Se deplaseaza 2 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD şi 15 militari”, transmite ISU Vaslui.