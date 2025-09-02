Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe DN 24A Murgeni-Bârlad, în apropierea localităţii Simila, judeţul Vaslui, o autocisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în afara suprafeţei de rulare, fiind scurgeri din încărcătură în afara carosabilului.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia echipajelor specializate.

”Detaşamentul Bârlad intervine la un accident rutier produs în localitatea Simila, comuna Zorleni (sens giratoriu) unde o autocisternă s-a răsturnat pe o parte. Se deplaseaza 2 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD şi 15 militari”, transmite ISU Vaslui.