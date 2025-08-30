Explozie uriașă: o cisternă a fost spulberată pe autostradă

Incident halucinant pe o autostradă din Rusia! O cisternă plină cu dioxid de carbon a fost lovită din plin de un trailer de mașini. Din primele informații, un om a murit în urma exploziei, iar alți doi au fost grav răniți. 

Tragedie pe autostradă! Un mort și doi răniți

Momentul impactului violent a fost surprins de camera de bord aflată într-o mașină care circula pe sensul opus de mers. 

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. 