Tragedie pe autostradă! Un mort și doi răniți
Momentul impactului violent a fost surprins de camera de bord aflată într-o mașină care circula pe sensul opus de mers.
Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
Видео взрыва цистерны сжиженной углекислоты в Нижегородской области— @kpru (@kpru) August 24, 2025
Напомним, накануне в Арзамасском районе столкнулись автовоз с машинами и цистерна. Ее водитель погиб, в проезжавшей машине пострадали двое, в их числе ребенок.
Источник: тг-канал truekpru#новости pic.twitter.com/FE5Z4mZ4Np